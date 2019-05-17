Застройщик рассказал, сколько метров жилья приходится на одного украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Украине существует потребность в жилье, ведь сейчас на одного украинца приходится 0,25 кв. м. Об этом журналу “Новое время” рассказал президент ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, сообщает УНН.
Несмотря на устойчиво высокий спрос, платёжеспособность покупателей рекордно низкая. В большинстве своем квадратные метры все еще остаются мало доступными. Для понимания: средняя зарплата по Киеву сейчас составляет 16 207 грн, а стоимость квадратного метра — 22 300 грн. Да и темпы строительства в Украине не соответствуют реальным потребностям.
“0,25 кв. м жилья — примерно столько приходится на одного украинца при существующих цифрах ввода домов в эксплуатацию. Иными словами, потребность в росте и строительстве есть. Осталось подтянуть возможность построенное покупать. По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все”, — уверен президент “Киевгорстроя”.
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Изменить ситуацию может доступная ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками. К примеру, все квартиры от “Киевгорстроя” можно купить за полную стоимость со скидкой 10 — 15%, в рассрочку на 16 — 36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом, каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя.
Несмотря на лояльные условия и уступки, найти покупателя с деньгами застройщикам не просто. Борьба за клиента толкает девелоперов к жестокой конкуренции. Выигрывают те компании, которые предлагают дружественную архитектуру, комплексную инфраструктуру и комфортную среду обитания для своих жителей.