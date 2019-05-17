Забудовник розповів, скільки метрів житла припадає на одного українця

Незважаючи на стійко високий попит, платоспроможність покупців рекордно низька. Здебільшого квадратні метри все ще залишаються мало доступними. Для розуміння: середня зарплата по Києву зараз становить 16 207 грн, а вартість квадратного метра - 22 300 грн. Та й темпи будівництва в Україні не відповідають реальним потребам.

"0,25 кв. м житла - приблизно стільки доводиться на одного українця при існуючих цифрах введення будинків в експлуатацію. Іншими словами, потреба в зростанні і будівництві є. Залишилося підтягти можливість побудоване купувати. На мою думку, якщо зарплати людини буде вистачати хоча б на один квадратний метр, ситуація покращиться в рази. І люди будуть з житлом, і забудовники при роботі, і бюджет наповнений. Виграють усі", - упевнений президент "Київміськбуду".

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Змінити ситуацію може доступна іпотека, але її поки на ринку немає. Тому забудовники шукають альтернативи і укладають партнерські програми з банками. Наприклад, всі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою 10 - 15%, в розстрочку на 16 - 36 місяців або за допомогою іпотечного кредиту від трьох банків. Взяти гроші можна на термін від 1 до 20 років. Таким чином, кожна людина може підібрати умови покупки конкретно під себе.

Незважаючи на лояльні умови і поступки, знайти покупця з грошима забудовникам не просто. Боротьба за клієнта штовхає девелоперов до жорстокої конкуренції. Виграють ті компанії, які пропонують дружню архітектуру, комплексну інфраструктуру і комфортне середовище проживання для своїх жителів.