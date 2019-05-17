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Забудовник розповів, скільки метрів житла припадає на одного українця

Забудовник розповів, скільки метрів житла припадає на одного українця

Київ • УНН

 • 9287 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. В Україні існує потреба в житлі, адже зараз на одного українця припадає 0,25 кв. м. Про це журналу "Новий час" розповів президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, повідомляє УНН.

Незважаючи на стійко високий попит, платоспроможність покупців рекордно низька. Здебільшого квадратні метри все ще залишаються мало доступними. Для розуміння: середня зарплата по Києву зараз становить 16 207 грн, а вартість квадратного метра - 22 300 грн. Та й темпи будівництва в Україні не відповідають реальним потребам.

"0,25 кв. м житла - приблизно стільки доводиться на одного українця при існуючих цифрах введення будинків в експлуатацію. Іншими словами, потреба в зростанні і будівництві є. Залишилося підтягти можливість побудоване купувати. На мою думку, якщо зарплати людини буде вистачати хоча б на один квадратний метр, ситуація покращиться в рази. І люди будуть з житлом, і забудовники при роботі, і бюджет наповнений. Виграють усі", - упевнений президент "Київміськбуду".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти радять не чекати здешевлення житла

Змінити ситуацію може доступна іпотека, але її поки на ринку немає. Тому забудовники шукають альтернативи і укладають партнерські програми з банками. Наприклад, всі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою 10 - 15%, в розстрочку на 16 - 36 місяців або за допомогою іпотечного кредиту від трьох банків. Взяти гроші можна на термін від 1 до 20 років. Таким чином, кожна людина може підібрати умови покупки конкретно під себе.

Незважаючи на лояльні умови і поступки, знайти покупця з грошима забудовникам не просто. Боротьба за клієнта штовхає девелоперов до жорстокої конкуренції. Виграють ті компанії, які пропонують дружню архітектуру, комплексну інфраструктуру і комфортне середовище проживання для своїх жителів.

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