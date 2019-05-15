Эксперты советуют не ждать удешевления жилья

Отмечается, что хоть эксперты и говорят о том, что существенного роста цен на первичку не будет, но растет себестоимость строительства, а также неуверенности добавляет фактор предстоящих парламентских выборов. Сейчас наблюдается стабилизация курса гривны, но квартиры будут дорожать, если вырастут доллар и евро. Поэтому эксперты советуют не дожидаться удешевления жилья и сразу приобретать тот вариант, который устраивает. Иначе положительный эффект от акций может сойти на нет.

"Если мы говорим о новостройках, то они точно будут дорожать. Себестоимость материалов, таких как арматура и бетон, сейчас не дорожает, но повышается оплата труда. Это связано с тем, что работников могут переманивать другие страны, такие как Польша, и работодатели вынуждены больше платить наемным работникам", - считает риэлтор Дмитрий Исоков.

Как сообщал УНН, стоимость строительных работ выросла за год на 9%.

Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость растет и будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга "ХК Киевгорстрой" Татьяна Маркова, объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто, откладывал покупку, не упустить возможности купить по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.