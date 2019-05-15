Відзначається, що хоч експерти і говорять про те, що істотного зростання цін на первинне житло не буде, але зростає собівартість будівництва, а також невпевненості додає фактор майбутніх парламентських виборів. Зараз спостерігається стабілізація курсу гривні, але квартири будуть дорожчати, якщо виростуть долар і євро. Тому експерти радять не чекати здешевлення житла і відразу купувати той варіант, який влаштовує. Інакше позитивний ефект від акцій може зійти нанівець.

"Якщо ми говоримо про новобудови, то вони точно будуть дорожчати. Собівартість матеріалів, таких як арматура і бетон, зараз не дорожчає, але підвищується оплата праці. Це пов'язано з тим, що працівників можуть переманювати інші країни, такі як Польща, і роботодавці змушені більше платити найманим працівникам", - вважає ріелтор Дмитро Ісоков.

Як повідомляв УНН, вартість будівельних робіт зросла за рік на 9%.

Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість зростає і буде зростати. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу "ХК Київміськбуд" Тетяна Маркова, пояснила, що цьому сприяє низка факторів.

"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти компанія вже підвищила ціни на інші підвищуватиме в міру зростання самого об'єкта або зміни факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.

За її словами, зростання цін впливає на продаж тільки частково, адже покупка житла - не одномоментне рішення.

Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто, відкладав покупку, не упустити можливості купити за старою ціною.

Крім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку і іпотеку.