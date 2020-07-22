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АМКУ вказав на дискримінаційний тендер закупівлі швидкої

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Новопетрівська сільська рада (Київщина) оголосила тендер на закупівлю атомобіля швидкої допомоги на суму понад 3 млн грн. Проте, виявилось, що цей тендер був виписаний під певну компанію, повідомляє УНН з посиланням на дані Prozorro. 

Закупівлю сільська рада оголосила у цьому місяці. Але на тендер одразу почали скаржитися учасники.

“Опублікованим технічним параметрам базового автомобіля відповідає лише автомобіль Mitsubishi L200 на базі якого виробляється АШМД REFORM, модель infina, ТОВ „РЕФОРМ“. Згадані технічні характеристики є дискримінаційними, а тому не дозволяють прийняти участь у процедурі закупівлі іншим виробникам”, — йдеться у скарзі.

У сільраді спробували спростувати претензії, вказавши, що “конкретний вид товару в технічній специфікації не наводиться”.

Проте АМКУ порушення таки виявило і змусило внести зміни у тендер.

Нагадаємо, голові Новопетрівської сільради Радіону Старенькому оголошено підозру у схемах розкрадання державних коштів на будівництві доріг. 

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