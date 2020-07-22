АМКУ отметил дискриминационный тендер закупки скорой
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Новопетровский сельский совет (Киевская область) объявил тендер на закупку атомобиля скорой помощи на сумму более 3 млн грн. Однако, оказалось, что этот тендер был выписан под определенную компанию, сообщает УНН со ссылкой на данные Prozorro.
Закупку сельский совет объявил в этом месяце. Но на тендер сразу начали жаловаться участники.
"Опубликованным техническим параметрам базового автомобиля отвечает только автомобиль Mitsubishi L200 на базе которого производится АШМД REFORM, модель infina, ООО "РЕФОРМ". Упомянутые технические характеристики являются дискриминационными, а потому не позволяют принять участие в процедуре закупки другим производителям", - говорится в жалобе.
В сельсовете попытались опровергнуть претензии, указав, что "конкретный вид товара в технической спецификации не приводится".
Однако АМКУ нарушения все же выявило и заставило внести изменения в тендер.
Напомним, голове Новопетровского сельсовета Радиону Старенькому объявлено подозрение в схемах хищения государственных средств на строительстве дорог.