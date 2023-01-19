Американці зможуть безпосередньо спонсорувати біженців у США
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Групи американців зможуть безпосередньо спонсорувати біженців для переселення в США в межах нової програми, яка буде запущена в четвер. Цей крок може збільшити прийом біженців і скоротити державні витрати. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.
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«За словами одного з джерел, у межах пілотної програми, яка називатиметься Welcome Corps, очікується, що групи з щонайменше п'яти осіб зберуть щонайменше 2275 доларів на кожного біженця, призначеного їм урядом. Спонсорські групи також повинні будуть пройти перевірку біографічних даних і створити план підтримки», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що програма буде спрямована на пошук спонсорів у США для 5000 біженців у 2023 фінансовому році, який закінчується 30 вересня.
«Програма індивідуального спонсорства для біженців, аналогічна до моделі, що використовується в Канаді, є частиною ширших зусиль президента США Джо Байдена, демократа, щодо надання американцям можливості підтримувати іноземців, які шукають прихистку», - наголошується в повідомленні.
Як зазначено, програма Welcome Corps залучатиме біженців через Програму розселення біженців (Refugee Resettlement Program). Байден встановив обмеження на прийом біженців у 125 000 осіб у цьому фінансовому році, що розпочався 1 жовтня 2022 року, але, згідно з даними програми, лише 6 750 осіб прибули з жовтня по грудень.
Доповнення
У листопаді 2022 року повідомлялося, що 85 тисяч українців переїхали до США.