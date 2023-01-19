Американцы смогут напрямую спонсировать беженцев в США

Детали

«По словам одного из источников, в рамках пилотной программы, которая будет называться Welcome Corps, ожидается, что группы из не менее пяти человек соберут как минимум 2275 долларов на каждого беженца, назначенного им правительством. Спонсорские группы также должны будут пройти проверку биографических данных и создать план поддержки», - говориться в сообщении.

Сообщается, что программа будет направлена на поиск спонсоров в США для 5000 беженцев в 2023 финансовом году, который заканчивается 30 сентября.

«Программа индивидуального спонсорства для беженцев, аналогичная модели, используемой в Канаде, является частью более широких усилий президента США Джо Байдена, демократа, по предоставлению американцам возможности поддерживать иностранцев, ищущих защиты», - отмечается в сообщении.

Как указано, программа Welcome Corps будет привлекать беженцев через Программу расселения беженцев (Refugee Resettlement Program). Байден установил ограничение на прием беженцев в 125 000 человек в этом финансовом году, который начался 1 октября 2022 года, но, согласно данным программы, только 6 750 человек прибыли с октября по декабрь.

Дополнение

В ноябре 2022 года сообщалось, что 85 тысяч украинцев переехали в США.