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Американський сенатор: рішення про вступ до НАТО має приймати Україна без огляду на Росію

Київ • УНН

 • 9584 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Рішення про вступу України до НАТО має приймати Україна, а не Росія. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, передає "Радіо Свобода".

“Наші друзі в Україні! Хочу, щоб рішення вступити до НАТО було вашим рішенням, не рішенням Росії. Союзникам у НАТО варто пам’ятати, що українці відмовилися від ядерної зброї із розумінням, що це буде для них гарантією безпеки”, — заявив Л.Ґрем.

Також Ґрем вважає, що для Росії верховенство права нічого не означає і зараз відновити гарні відносини з РФ дуже складно.

“Ми та інші країни підписали (Будапештський меморандум — ред.), який наші друзі в Росії потоптали. Для Росії верховенство права нічого не означає. Чи має воно значення для нас? Я б хотів кращих відносин з Росією, але зараз це дуже складно. Я колись журився, що наші дії можуть розлютити Росію. Я вже про це не журюся”, — зазначив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що “українська криза” стала наслідком політики розширення НАТО.

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