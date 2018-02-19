Американский сенатор: решение о вступлении в НАТО должна принимать Украина без оглядки на Россию

"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было вашим решением, решением России. Союзникам в НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Л.Грэм.

Также Грэм считает, что для России верховенство права ничего не значит и сейчас восстановить хорошие отношения с РФ очень сложно.

"Мы и другие страны подписали (Будапештский меморандум - ред.), который наши друзья в России потоптали. Для России верховенство права ничего не значит. Имеет ли оно значение для нас? Я бы хотел лучших отношений с Россией, но сейчас это очень сложно. Я когда-то сокрушался, что наши действия могут разозлить Россию. Я уже об этом не грущу", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "украинский кризис" стал следствием политики расширения НАТО.