Американский сенатор: решение о вступлении в НАТО должна принимать Украина без оглядки на Россию

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64704 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81971 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107817 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100524 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104611 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111575 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117096 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122814 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134346 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Американский сенатор: решение о вступлении в НАТО должна принимать Украина без оглядки на Россию

Американский сенатор: решение о вступлении в НАТО должна принимать Украина без оглядки на Россию

Киев  •  УНН

 • 9584 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Решение о вступлении Украины в НАТО должна принимать Украина, а не Россия. Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает "Радио Свобода".

"Наши друзья в Украине! Хочу, чтобы решение вступить в НАТО было вашим решением, решением России. Союзникам в НАТО следует помнить, что украинцы отказались от ядерного оружия с пониманием, что это будет для них гарантией безопасности", - заявил Л.Грэм.

Также Грэм считает, что для России верховенство права ничего не значит и сейчас восстановить хорошие отношения с РФ очень сложно.

"Мы и другие страны подписали (Будапештский меморандум - ред.), который наши друзья в России потоптали. Для России верховенство права ничего не значит. Имеет ли оно значение для нас? Я бы хотел лучших отношений с Россией, но сейчас это очень сложно. Я когда-то сокрушался, что наши действия могут разозлить Россию. Я уже об этом не грущу", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "украинский кризис" стал следствием политики расширения НАТО.

Украинские Национальные Новости

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