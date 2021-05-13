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Американська система отримання води вийшла з ладу на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Американська система отримання води вийшла з ладу на Міжнародній космічній станції. Про це йдеться у повідомленні пресслужби NASA, пише УНН.

Американська система отримання води вийшла з ладу на МКС

Деталі

Як зазначається в офіційному повідомленні, відключення системи отримання води WPA в модулі Tranquility сталося через її витік.

Як заявили в NASA, загрози для екіпажу немає, оскільки запасу води повинно вистачити на кілька місяців.

Ремонт WPA планують почати на наступному тижні, на космічній станції для цього є всі необхідні запчастини.

Нагадаємо

Космічний зонд NASA покинув орбіту астероїда Бенну і повертається на Землю.

Також NASA і Axiom Space підписали контракт на відправку туриста на МКС.

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