Американська система отримання води вийшла з ладу на МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Американська система отримання води вийшла з ладу на Міжнародній космічній станції. Про це йдеться у повідомленні пресслужби NASA, пише УНН.
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Як зазначається в офіційному повідомленні, відключення системи отримання води WPA в модулі Tranquility сталося через її витік.
Як заявили в NASA, загрози для екіпажу немає, оскільки запасу води повинно вистачити на кілька місяців.
Ремонт WPA планують почати на наступному тижні, на космічній станції для цього є всі необхідні запчастини.
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Космічний зонд NASA покинув орбіту астероїда Бенну і повертається на Землю.
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