Американська система отримання води вийшла з ладу на МКС

Деталі

Як зазначається в офіційному повідомленні, відключення системи отримання води WPA в модулі Tranquility сталося через її витік.

Як заявили в NASA, загрози для екіпажу немає, оскільки запасу води повинно вистачити на кілька місяців.

Ремонт WPA планують почати на наступному тижні, на космічній станції для цього є всі необхідні запчастини.

Нагадаємо

Космічний зонд NASA покинув орбіту астероїда Бенну і повертається на Землю.

Також NASA і Axiom Space підписали контракт на відправку туриста на МКС.