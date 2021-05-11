Космический зонд NASA покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Американский зонд Osiris-Rex 10 мая покинул орбиту астероида Бенну, завершив свою миссию, и отправился в обратный путь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.
Детали
Отмечается, что путешествие к Земле продлится более двух лет. Аппарат должен облететь дважды вокруг Солнца, преодолев 2,3 млрд км, прежде чем приблизится к Земле.
Кроме того, зонд должен доставить контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела.
С помощью этих образцов ученые намерены больше узнать о формировании и развитии Солнечной системы.
Сообщается, что часть грунта с Бенну будет распределена для изучения по лабораториям разных стран, а часть НАСА законсервирует для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока еще не разработаны.
Напомним
29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.
Позже стало известно, что главная ступень ракеты вышла из под контроля и возвращается на Землю. Ожидалось, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.