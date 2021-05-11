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Космический зонд NASA покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Американский зонд Osiris-Rex 10 мая покинул орбиту астероида Бенну, завершив свою миссию, и отправился в обратный путь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Space.

Детали

Отмечается, что путешествие к Земле продлится более двух лет. Аппарат должен облететь дважды вокруг Солнца, преодолев 2,3 млрд км, прежде чем приблизится к Земле.

Кроме того, зонд должен доставить контейнер с 60 граммами грунта с поверхности небесного тела.

С помощью этих образцов ученые намерены больше узнать о формировании и развитии Солнечной системы.

Сообщается, что часть грунта с Бенну будет распределена для изучения по лабораториям разных стран, а часть НАСА законсервирует для анализа будущими поколениями с применением технологий, которые пока еще не разработаны.

Напомним

29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.

Позже стало известно, что главная ступень ракеты вышла из под контроля и возвращается на Землю. Ожидалось, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.

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