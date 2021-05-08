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Уламки некерованої китайської ракети можуть впасти на Землю завтра

Уламки некерованої китайської ракети можуть впасти на Землю завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Очікується, що уламки китайської ракети Long March 5B ("Чанчжен-5В"), яка раніше вийшла з-під контролю, увійдуть в атмосферу Землі рано вранці 9 травня. Про це сказано в повідомленні платформи Space Track в Twitter, передає УНН.

Деталі

Очікується, що повторний вхід уламків ракети в атмосферу нашої планети відбудеться 9 травня о 2:52 за всесвітнім координованим часом (UTC) (5:52 за Києвом) із зазором в 360 хвилин. Приблизні координати падіння становлять -39,4 градусів широти і 180,5 - довготи.

"Час або місце все ще не точні, враховуючи велике вікно; обидва, як і раніше, будуть сильно відрізнятися", - повідомляють на порталі.

Нагадаємо

29 квітня Китай успішно запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В") масою 22 тонни.

Головний ступінь ракети також вийшов на орбіту, тепер він вийшов з під контролю і повертається на Землю. Очікується, що об'єкт може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня.

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив раніше, що Китай уважно стежить за поверненням ракети, і що більшість її компонентів згорять при повторному вході в атмосферу.

"Імовірність того, що цей процес завдає шкоди Землі, вкрай мала", - заявив він.

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