Обломки неуправляемой китайской ракеты могут упасть на Землю завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Ожидается, что обломки китайской ракеты Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая ранее вышла из-под контроля, войдут в атмосферу Земли рано утром 9 мая. Об этом сказано в сообщении платформы Space Track в Twitter, передает УНН.
Детали
Ожидается, что повторный вход обломков ракеты в атмосферу нашей планеты произойдет 9 мая в 2:52 по всемирному координированному времени (UTC) (5:52 по Киеву) с зазором в 360 минут. Приблизительные координаты падения составляют −39,4 градусов широты и 180,5 — долготы.
“Время или место все еще не точное, учитывая большое окно; оба по-прежнему будут сильно отличаться”, — сообщают на портале.
Напомним
29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.
Главный ступень ракеты также вышел на орбиту, теперь он вышел из под контроля и возвращается на Землю. Ожидается, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.
Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил ранее, что Китай внимательно следит за возвращением ракеты, и что большинство ее компонентов сгорят при повторном входе в атмосферу.
“Вероятность того, что этот процесс причинит вред Земле, крайне мала”, — заявил он.