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Обломки неуправляемой китайской ракеты могут упасть на Землю завтра

Обломки неуправляемой китайской ракеты могут упасть на Землю завтра

Киев  •  УНН

 • 27645 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Ожидается, что обломки китайской ракеты Long March 5B ("Чанчжэн-5В"), которая ранее вышла из-под контроля, войдут в атмосферу Земли рано утром 9 мая. Об этом сказано в сообщении платформы Space Track в Twitter, передает УНН.

Детали

Ожидается, что повторный вход обломков ракеты в атмосферу нашей планеты произойдет 9 мая в 2:52 по всемирному координированному времени (UTC) (5:52 по Киеву) с зазором в 360 минут. Приблизительные координаты падения составляют −39,4 градусов широты и 180,5 — долготы.

“Время или место все еще не точное, учитывая большое окно; оба по-прежнему будут сильно отличаться”, — сообщают на портале.

Напомним

29 апреля Китай успешно запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5b (“Чанчжэн-5В”) массой 22 тонны.

Главный ступень ракеты также вышел на орбиту, теперь он вышел из под контроля и возвращается на Землю. Ожидается, что объект может упасть на Землю в период с 8 по 10 мая.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил ранее, что Китай внимательно следит за возвращением ракеты, и что большинство ее компонентов сгорят при повторном входе в атмосферу.

“Вероятность того, что этот процесс причинит вред Земле, крайне мала”, — заявил он.

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