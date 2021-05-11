Космічний зонд NASA покинув орбіту астероїда Бенну і повертається на Землю

Деталі

Відзначається, що подорож до Землі триватиме більше двох років. Апарат повинен облетіти двічі навколо Сонця, подолавши 2,3 млрд км, перш ніж наблизиться до Землі.

Крім того, зонд повинен доставити контейнер з 60 грамами ґрунту з поверхні небесного тіла.

За допомогою цих зразків вчені мають намір більше дізнатися про формування і розвиток Сонячної системи.

Повідомляється, що частина ґрунту з Бенну буде розподілена для вивчення по лабораторіях різних країн, а частина НАСА законсервує для аналізу майбутніми поколіннями із застосуванням технологій, які поки ще не розроблені.

Нагадаємо

29 квітня Китай успішно запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b (“Чанчжен-5В”) масою 22 тонни.



Пізніше стало відомо, що головна ступінь ракети, яка вийшла з під контролю, повертається на Землю. Очікувалося, що об’єкт може впасти на Землю в період з 8 по 10 травня.