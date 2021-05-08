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NASA и Axiom Space подписали контракт на отправку туриста на МКС

NASA и Axiom Space подписали контракт на отправку туриста на МКС

Киев  •  УНН

 • 18984 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания Axiom Space подписали договор об отправке частного путешественника на Международную космическую станцию. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA, передает УНН.

Цитата

“NASA и Axiom Space подписали договор на первую частную миссию астронавта на Международную космическую станцию”, - говорится в сообщении.

Детали

Мообщается, что представители компании проведут телеконференцию со СМИ в понедельник, 10 мая, чтобы сообщить более подробную информацию о миссии.

Полет миссии под названием Axiom Mission 1 (Axi-1) планируется не ранее января 2022 года. Экипаж Axiom Space будет запущен из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде.

Напомним

В ноябре прошлого года первая группа космических туристов, которая в 2021 году отправится на Международную космическую станцию на корабле, принадлежащем SpaceX, подписала контракты.

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