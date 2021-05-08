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NASA і Axiom Space підписали контракт на відправку туриста на МКС

NASA і Axiom Space підписали контракт на відправку туриста на МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) і компанія Axiom Space підписали договір про відправку приватного мандрівника на Міжнародну космічну станцію. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA, передає УНН.

Цитата

"NASA і Axiom Space підписали договір на першу приватну місію астронавта на Міжнародну космічну станцію", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що представники компанії проведуть телеконференцію зі ЗМІ в понеділок, 10 травня, щоб повідомити більш докладну інформацію про місію.

Політ місії під назвою Axiom Mission 1 (Axi-1) планується не раніше січня 2022 року. Екіпаж Axiom Space буде запущений з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді.

Нагадаємо

У листопаді минулого року перша група космічних туристів, яка в 2021 році відправиться на Міжнародну космічну станцію на кораблі, що належить SpaceX, яка підписала контракти.

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