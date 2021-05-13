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Американская система получения воды вышла из строя на МКС

Киев • УНН

 • 17451 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Американская система получения воды вышла из строя на Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы NASA, пишет УНН.

Американская система получения воды вышла из строя на МКС

Детали

Как отмечается в официальном сообщении, отключение системы получения воды WPA в модуле Tranquility произошло из-за ее утечки.

Как заявили в NASA, угрозы для экипажа нет, поскольку запаса воды должно хватить на несколько месяцев.

Ремонт WPA планируют начать на следующей неделе, на космической станции для этого имеются все необходимые запчасти.

Напомним

Космический зонд NASA покинул орбиту астероида Бенну и возвращается на Землю.

Также NASA и Axiom Space подписали контракт на отправку туриста на МКС.

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