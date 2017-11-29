Американка збирається в Disney World після мільйонного виграшу в лотерею

Повідомляється, що переможниця придбала виграшний квиток на автозаправній станції. Вона купила п'ять лотерейних квитків, один з яких приніс їй 3 млн дол.

Американка планує кинути одну з трьох робіт і відправитися в подорож зі своїми дітьми в Disney World.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів державної лотереї "Лото-Забава" налічує вже 276 щасливчика, якому вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Лише в цьому році з'явилося 17 мільйонерів лотереї "Лото-Забава".

Виграні кошти переможці, в основному, планують витратити на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, освіту для дітей або онуків і лише трохи залишити для задоволення своїх маленьких радостей у вигляді довгоочікуваної відпустки в різних куточках України або за кордоном.

Тобто, більшість українців ставляться до раптово виграних грошей, як до можливості поліпшити умови життя і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і в якійсь мірі альтруїстично, на благо дітей і онуків.