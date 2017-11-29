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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19699 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 34970 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103596 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 111799 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133117 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107113 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108595 просмотра

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Американка собирается в Disney World после миллионного выигрыша в лотерею

Американка собирается в Disney World после миллионного выигрыша в лотерею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Жительница Нью-Йорка решила отправиться с детьми в Disney World после 3-милионного выигрыша в лотерею, передает УНН со ссылкой на местное издание Eyewitness News.

Сообщается, что победительница приобрела выигрышный билет на автозаправочной станции. Она купила 5 лотерейных билетов, один из которых принес ей 3 млн долл.

Американка планирует бросить одну их трех работ и отправиться в путешествие со своими детьми в Disney World.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи "Лото-Забава" насчитывает уже 276 счастливчика, которому удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году появилось 17 миллионеров лотереи "Лото-Забава".

Выигранные средства победители, в основном, планируют потратить на улучшение жилищных условий, решения финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков и лишь немного оставить для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и в какой-то степени альтруистически, на благо детей и внуков.

Украинские Национальные Новости

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