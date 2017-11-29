Американка собирается в Disney World после миллионного выигрыша в лотерею

Сообщается, что победительница приобрела выигрышный билет на автозаправочной станции. Она купила 5 лотерейных билетов, один из которых принес ей 3 млн долл.

Американка планирует бросить одну их трех работ и отправиться в путешествие со своими детьми в Disney World.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи "Лото-Забава" насчитывает уже 276 счастливчика, которому удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году появилось 17 миллионеров лотереи "Лото-Забава".

Выигранные средства победители, в основном, планируют потратить на улучшение жилищных условий, решения финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков и лишь немного оставить для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и в какой-то степени альтруистически, на благо детей и внуков.