Алмати накрила потужна пилова буря
Київ • УНН
Найбільше місто Казахстану, Алмати, зіткнулося з раптовою пиловою бурею, що різко погіршила погоду. Місцеві мешканці публікують кадри стихії у соцмережах, показуючи вулиці, оповиті густим пилом.
Сьогодні в Алмати різко зіпсувалася погода. Напередодні грози місто накрила пилова буря. Мешканці діляться у соцмережах фото та відео, на яких видно, як вулиці заволокло густим пилом. У різних районах міста чути гуркіт грому
