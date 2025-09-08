$41.220.13
12:50 • 2628 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 22228 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 17089 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 15153 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 18754 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 22364 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 24232 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 28267 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40491 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62201 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 135135 перегляди
Алмати накрила потужна пилова буря

Київ

 • 480 перегляди

Найбільше місто Казахстану, Алмати, зіткнулося з раптовою пиловою бурею, що різко погіршила погоду. Місцеві мешканці публікують кадри стихії у соцмережах, показуючи вулиці, оповиті густим пилом.

Алмати накрила потужна пилова буря

Найбільше місто Казахстану Алмати різко накрила буря, яка заволокла вулиці густим пилом. Місцеві мешканці публікують кадри стихії в соцмережах, пише УНН із посиланням на місцеві ЗМІ.

Сьогодні в Алмати різко зіпсувалася погода. Напередодні грози місто накрила пилова буря. Мешканці діляться у соцмережах фото та відео, на яких видно, як вулиці заволокло густим пилом. У різних районах міста чути гуркіт грому 

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

26 серпня потужна піщана буря накрила фестиваль Burning Man у Неваді, спричинивши пошкодження та травми. Вітер до 80 км/год знизив видимість до нуля, руйнуючи намети та кемпінги.

Альона Уткіна

Новини Світу
Невада
Казахстан