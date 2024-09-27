Аліса Колпакчи здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з паратриатлону
Київ • УНН
Українська паратриатлоністка Аліса Колпакчи виборола бронзову медаль на чемпіонаті Європи у Франції в класі PTS 5. Інша українка Дарина Москаленко посіла 21-ше місце у жіночих змаганнях серед олімпійців.
Українська паратриатлоністка Аліса Колпакчи здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи у Франції. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українська паратриатлоністка Аліса Колпакчи, яка нещодавно брала участь у Паралімпійських іграх у Парижі, успішно виступила на чемпіонаті Європи, що проходив у Франції. Вона фінішувала третьою у класі РТS 5, здобувши бронзову медаль.
На континентальній першості змагалися й інші українські спортсмени. Серед олімпійців, які брали участь у змаганнях, Дарина Москаленко посіла 21-ше місце у жіночих змаганнях.
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