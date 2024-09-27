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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Алиса Колпакчи получила "бронзу" на чемпионате Европы по паратриатлону

Алиса Колпакчи получила "бронзу" на чемпионате Европы по паратриатлону

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 03:29  •  4683 просмотра

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Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы во Франции в классе PTS 5. Другая украинка Дарья Москаленко заняла 21-е место в женских соревнованиях среди олимпийцев.

Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы во Франции. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи, которая недавно участвовала в Паралимпийских играх в Париже, успешно выступила на чемпионате Европы, который проходил во Франции. Она финишировала третьей в классе РТЅ 5, завоевав бронзовую медаль.

На континентальном первенстве соревновались и другие украинские спортсмены. Среди олимпийцев, которые принимали участие в соревнованиях, Дарья Москаленко заняла 21-е место в женских соревнованиях.

Украинцы завоевали "золото" и "бронзу" на чемпионате Европы по гребле на каяках и каноэ29 июня 2024, 23:56 • 19764 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

спорт
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