Алиса Колпакчи получила "бронзу" на чемпионате Европы по паратриатлону
Киев • УНН
Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы во Франции в классе PTS 5. Другая украинка Дарья Москаленко заняла 21-е место в женских соревнованиях среди олимпийцев.
Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы во Франции. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинская паратриатлонистка Алиса Колпакчи, которая недавно участвовала в Паралимпийских играх в Париже, успешно выступила на чемпионате Европы, который проходил во Франции. Она финишировала третьей в классе РТЅ 5, завоевав бронзовую медаль.
На континентальном первенстве соревновались и другие украинские спортсмены. Среди олимпийцев, которые принимали участие в соревнованиях, Дарья Москаленко заняла 21-е место в женских соревнованиях.
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