Акція проти знущання над безпритульними тваринами відбулася у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Зоозахисники під Адміністрацією президента влаштували акцію проти жорстокого поводження з безпритульними тваринами, повідомляє кореспондент УНН.
Активісти вимагали прийняти законопроект про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, який встановлює покарання від 4 до 8 років позбавлення волі.
"Ми сьогодні зібрались тут із зоозахисниками, аби посилили міру покарання тим людям, які знущаються над тваринами. Майже раз на тиждень фіксується жорстоке поводження з тваринами, яке скоюють чи шкуродери, чи студенти, чи догхантери. Тим самим пропагуючи свою жорстокість та вихваляючись безкарністю. Хоча існують закони, але їх чомусь не виконують", - розповіла активістка Оксана Костюкевич.
Як повідомляв УНН, акцію на захист собак влаштували під прокуратурою Києва.