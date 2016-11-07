Акция против издевательства над бездомными животными состоялась в Киеве

Активисты требовали принять законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, устанавливающий наказание от 4 до 8 лет лишения свободы.

"Мы сегодня собрались здесь с зоозащитниками, чтобы усилили меры наказания тем людям, которые издеваются над животными. Почти раз в неделю фиксируется жестокое обращение с животными, которое совершают или живодеры, или студенты, или догхантеры. Тем самым пропагандируя свою жестокость и хвастаясь безнаказанностью. Хотя существуют законы, но их почему-то не выполняют", - рассказала активистка Оксана Костюкевич.

Как сообщал УНН, акцию в защиту собак устроили под прокуратурой Киева.