Актора Хоакіна Фенікса затримали на акції протесту проти змін клімату

Загалом на мітингу затримали близько 150 людей.

Хоакін Фенікс під час свого виступу сказав, що молочна і м’ясна промисловість є однією з причин кліматичних змін.

"Інколи ми питаємо себе, що ми можемо зробити в боротьбі зі змінами клімату. І є дещо, що ви можете зробити сьогодні і завтра, вибираючи те, що ви їсте. Є речі без яких мені не обійтися. Я летів сюди літаком, але я можу змінити свій раціон", — сказав Фенікс.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс визнаний "Людиною року" за версією американської організацій PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), що займається захистом тварин.