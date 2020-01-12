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Актора Хоакіна Фенікса затримали на акції протесту проти змін клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У Вашингтоні поліція затримала акторів Хоакіна Фенікса, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер" та Мартіна Шина акції протесту проти змін клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Загалом на мітингу затримали близько 150 людей.

Хоакін Фенікс під час свого виступу сказав, що молочна і м’ясна промисловість є однією з причин кліматичних змін.

"Інколи ми питаємо себе, що ми можемо зробити в боротьбі зі змінами клімату. І є дещо, що ви можете зробити сьогодні і завтра, вибираючи те, що ви їсте. Є речі без яких мені не обійтися. Я летів сюди літаком, але я можу змінити свій раціон", — сказав Фенікс.

Нагадаємо, Хоакін Фенікс визнаний "Людиною року" за версією американської організацій PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), що займається захистом тварин.

Українські Національні Новини

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