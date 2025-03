Актера Хоакина Феникса задержали на акции протеста против изменений климата

Всего на митинге задержали около 150 человек.

Хоакин Феникс во время своего выступления сказал, что молочная и мясная промышленность является одной из причин климатических изменений.

"Иногда мы спрашиваем себя, что мы можем сделать в борьбе с изменениями климата. И есть нечто, что можно сделать сегодня и завтра, выбирая то, что вы едите. Есть вещи без которых мне не обойтись. Я летел сюда самолетом, но я могу изменить свой рацион ", - сказал Феникс.

Напомним, Хоакин Феникс признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных.