Актера Хоакина Феникса задержали на акции протеста против изменений климата

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109321 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111517 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110025 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121042 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102871 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106704 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107100 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131727 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130532 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Актера Хоакина Феникса задержали на акции протеста против изменений климата

Актера Хоакина Феникса задержали на акции протеста против изменений климата

Киев  •  УНН

 • 15966 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Вашингтоне полиция задержала актеров Хоакина Феникса, который сыграл главную роль в фильме "Джокер" и Мартина Шина акции протеста против изменений климата. Сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Всего на митинге задержали около 150 человек.

Хоакин Феникс во время своего выступления сказал, что молочная и мясная промышленность является одной из причин климатических изменений.

"Иногда мы спрашиваем себя, что мы можем сделать в борьбе с изменениями климата. И есть нечто, что можно сделать сегодня и завтра, выбирая то, что вы едите. Есть вещи без которых мне не обойтись. Я летел сюда самолетом, но я могу изменить свой рацион ", - сказал Феникс.

Напомним, Хоакин Феникс признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных.

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