Активіста із прапором України затримали на "марші Нємцова" у Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху “Солідарність” Володимира Шіпіцина, який тримав у руках прапор України, передає УНН із посиланням на телеканал “Дождь”.
Причину затримання, як повідомляє телеканал, поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.
Нагадаємо, учасників ходи пам’яті російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві на місці збору оглядала поліція, вилучаючи плакати “Путіне, досить брехати і воювати” та “Я проти анексії Криму”.
Як повідомляє видання “ОВД-інфо”, щонайменше трьох людей затримала поліція.
За даними волонтерів проекту “Білий лічильник”, який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам’яті Бориса Нємцова у Москві вийшло понад 7 тисяч людей.
Нагадаємо, російського опозиційного політика, депутата Ярославської міської думи Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви.