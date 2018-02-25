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Активіста із прапором України затримали на "марші Нємцова" у Петербурзі

Активіста із прапором України затримали на "марші Нємцова" у Петербурзі

Київ • УНН

 • 10512 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху “Солідарність” Володимира Шіпіцина, який тримав у руках прапор України, передає УНН із посиланням на телеканал “Дождь”.

Причину затримання, як повідомляє телеканал, поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

Нагадаємо, учасників ходи пам’яті російського опозиціонера Бориса Нємцова у Москві на місці збору оглядала поліція, вилучаючи плакати “Путіне, досить брехати і воювати” та “Я проти анексії Криму”.

Як повідомляє видання “ОВД-інфо”, щонайменше трьох людей затримала поліція.

За даними волонтерів проекту “Білий лічильник”, який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам’яті Бориса Нємцова у Москві вийшло понад 7 тисяч людей.

Нагадаємо, російського опозиційного політика, депутата Ярославської міської думи Бориса Нємцова застрелили 27 лютого 2015 року в центрі Москви. 

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