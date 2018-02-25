Активиста с флагом Украины задержали на "марше Немцова" в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Санкт-Петербурге задержали активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына, который держал в руках флаг Украины, передает УНН со ссылкой на телеканал "Дождь".
Причину задержания, как сообщает телеканал, полицейские не назвали. Марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.
Напомним, участников шествия памяти российского оппозиционера Бориса Немцова в Москве на месте сбора осматривала полиция, изымая плакаты "Путин, хватит врать и воевать" и "Я против аннексии Крыма".
Как сообщает издание "ОВД-инфо", по меньшей мере трех человек задержала полиция.
По данным волонтеров проекта "Белый счетчик", который подсчитывает количество участников митингов, на акцию памяти Бориса Немцова в Москве вышло более 7000 человек.
Напомним, российского оппозиционного политика, депутата Ярославской городской думы Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 в центре Москвы.