Air Canada відновлює рейси після втручання уряду у страйк бортпровідників
Київ • УНН
Air Canada поступово відновлює польоти після рішення Ради з промислових відносин Канади. Понад 10 тисяч бортпровідників повернулися до роботи до 17 серпня.
Air Canada оголосила про поступове відновлення польотів після рішення Ради з промислових відносин Канади, яка зобов’язала компанію та понад 10 тисяч бортпровідників припинити страйк і повернутися до роботи до вечора 17 серпня.
Про це пише УНН із посиланням на RFI.
Деталі
У неділю, 17 серпня, Air Canada оголосила про поступове відновлення польотів після втручання уряду з метою припинення страйку 10 000 бортпровідників, який розпочався напередодні та паралізує роботу авіакомпанії.
Рада з промислових відносин Канади (CIRB) "наказала Air Canada відновити діяльність, а всім бортпровідникам Air Canada та Air Canada Rouge повернутися до роботи до 18:00 за UT 17 серпня 2025 року", йдеться у заяві Air Canada.
Рейси відновляться в неділю ввечері з поступовим збільшенням кількості рейсів протягом наступних кількох днів
Нагадаємо
Понад 10 тисяч бортпровідників авіаційного перевізника Air Canada оголосили страйк у суботу, після того, як авіакомпанія та профспілка, яка їх представляє, не змогли досягти угоди до встановленого терміну.