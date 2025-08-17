Air Canada возобновляет рейсы после вмешательства правительства в забастовку бортпроводников
Киев • УНН
Air Canada постепенно возобновляет полеты после решения Совета по промышленным отношениям Канады. Более 10 тысяч бортпроводников вернулись к работе до 17 августа.
Об этом пишет УНН со ссылкой на RFI.
Детали
В воскресенье, 17 августа, Air Canada объявила о постепенном возобновлении полетов после вмешательства правительства с целью прекращения забастовки 10 000 бортпроводников, которая началась накануне и парализует работу авиакомпании.
Совет по промышленным отношениям Канады (CIRB) "приказал Air Canada возобновить деятельность, а всем бортпроводникам Air Canada и Air Canada Rouge вернуться к работе до 18:00 по UT 17 августа 2025 года", говорится в заявлении Air Canada.
Рейсы возобновятся в воскресенье вечером с постепенным увеличением количества рейсов в течение следующих нескольких дней
Напомним
Более 10 тысяч бортпроводников авиационного перевозчика Air Canada объявили забастовку в субботу, после того, как авиакомпания и профсоюз, который их представляет, не смогли достичь соглашения до установленного срока.