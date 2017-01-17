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Аграрний експорт України за 11 місяців 2016 року зріс на 535 млн дол.

Аграрний експорт України за 11 місяців 2016 року зріс на 535 млн дол.

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Протягом січня-листопада 2016 року український аграрний експорт становив 13,567 млрд дол., що більше на 535 млн дол., ніж за аналогічний період 2015 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

За даними Держстату, у січні-листопаді 2016 року український аграрний експорт становив 13,567 млн дол., що більше на 535 млн дол. ніж за аналогічний період 2015 року. Так, частка аграрної продукції у загальнонаціональному експорті сягнула 41,5%.

При цьому, традиційно, найбільшу долю у аграрному експорті мають постачання продуктів рослинного походження — 7,2 млрд дол., у тому числі зернові культури — 5,4 млрд дол. Водночас, експорт жирів та олії тваринного або рослинного походження сягнув 3,5 млрд дол., готових харчових продуктів — 2,1 млрд дол. , живих тварин, продуктів тваринного походження — 0,7 млрд дол.

У той самй час, за вказаний період, імпортовано до України аграрної продукції на суму 3,5 млр дол., що сктановить 9,9% від загальнонаціонального імпорту, та більше на 338 млн дол. ніж за 11 місяців 2015 року.

Таким чином, позитивне зовнішньоторговельне сальдо аграрною групою товарів за січень-листопад 2016 року становило10,098 млрд дол.

Нагадаємо, в Україні виробництво сільгосппродукції у 2016 році зросло на 6,1%.

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