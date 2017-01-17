Аграрный экспорт Украины за 11 месяцев 2016 года вырос на 535 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В течение января-ноября 2016 года украинский аграрный экспорт составил 13,567 млрд долл., что больше на 535 млн долл., чем за аналогичный период 2015 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
По данным Госстата, в январе-ноябре 2016 года украинский аграрный экспорт составил 13,567 млрд долл., Что больше на 535 млн долл. чем за аналогичный период 2015 года. Так, доля аграрной продукции в общенациональном экспорте достигла 41,5%.
При этом, традиционно, наибольшую долю в аграрном экспорте имеют поставки продуктов растительного происхождения - 7,2 млрд долл., в том числе зерновые культуры - 5,4 млрд долл. В то же время, экспорт жиров и масла животного или растительного происхождения достиг 3,5 млрд долл., готовых пищевых продуктов - 2,1 млрд долл. , живых животных, продуктов животного происхождения - 0,7 млрд долл.
В то самй время, за указанный период, импортировано в Украину аграрной продукции на сумму 3,5 млр долл., что составляет 9,9% от общенационального импорта, и больше на 338 млн долл. чем за 11 месяцев 2015 года.
Таким образом, положительное внешнеторговое сальдо аграрной группой товаров за январь-ноябрь 2016 года становило 10,098 млрд долл.
Напомним, в Украине производство сельхозпродукции в 2016 году возросло на 6,1%.