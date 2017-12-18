Аграрії відхилили компроміс податкового Комітета ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Аграрії відхилили запропонований податковим Комітетом Верховної Ради компроміс по відшкодуванню ПДВ на олійні культури. Про це повідомив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тарас Висоцький, передає УНН.
Нагадаємо, глава податкового комітету ВР Ніна Южаніна запропонувала відновити повернення експортного ПДВ виробникам соняшнику, а виробникам ріпаку і сої - відстрочити скасування ПДВ на більш пізній період.
"Ні, аграрії не підуть на такі пропозиції", - сказав Т.Висоцький.
Він також підкреслив, що аграрії відхилять будь-які інші пропозиції податкового Комітету ВР, якщо вони не пройдуть попереднього обговорення з ними.
"Саме тому аграрії завтра збираються о 11 годині на аграрному віче, куди запрошені всі голови фракцій і комітетів ВР. Аграрії готові обговорювати, але не готові приймати пропозиції "зверху", - підкреслив він.
Раніше УНН повідомляв, що аграрії протестують проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування повернення ПДВ експортерам соняшнику, ріпаку та сої. Аграріїв підтримав профільний Комітет ВР, заявивши про те, що ці зміни прийняті маніпулятивно.
За словами генерального директора асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям - переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія "Кернел", яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.
При цьому збиток аграріїв за попередніми даним складе 12 млрд грн. В знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї взятої компанії, аграрії перекрили сьогодні траси в декількох регіонах України.