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Аграрии отклонили компромисс налогового Комитета ВР

Аграрии отклонили компромисс налогового Комитета ВР

Киев  •  УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Аграрии отклонили предложенный налоговым Комитетом Верховной Рады компромисс по возмещению НДС на масличные культуры. Об этом сообщил Генеральный директор ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий, передает УНН.

Напомним, глава налогового Комитета ВР Нина Южанина предложила возобновить возврат экспортного НДС производителям подсолнечника, а производителям рапса и сои — отстрочить отмену НДС на более поздний период.

“Нет, аграрии не пойдут на такие предложения”, — сказал Т.Высоцкий.

Он также подчеркнул, что аграрии отклонят любые другие предложения налогового Комитета ВР, если они не пройдут предварительного обсуждения с ними.

“Именно поэтому аграрии завтра собираются в 11 часов на аграрном вече, куда приглашены все главы фракций и комитетов ВР. Аграрии готовы обсуждать, но не готовы принимать предложения "сверху", — подчеркнул он.

Ранее УНН сообщал, что аграрии протестуют против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возврата НДС экспортерам подсолнечника, рапса и сои. Аграриев поддержал профильный Комитет ВР, заявив о том, что эти изменения приняты манипулятивно.

По словам генерального директора ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям — переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания “Кернел”, которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.

При этом ущерб аграриев по предварительным даным составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной взятой компании аграрии перекрыли сегодня трассы в нескольких регионах Украины. 

Украинские Национальные Новости

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