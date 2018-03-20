Адвокат: те, що інкримінують Рубану, виконати неможливо
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Адвокат керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорського з великою кількістю зброї, Віталій Погосян стверджує, що інкриміноване його підзахисному ні практично, ні теоретично виконати не можливо. Про це адвокат заявив сьогодні в Апеляційному суді Києва, який розглядає скаргу на арешт Рубана, передає кореспондент УНН.
“Те, що інкримінують Рубану, неможливо практично і навіть теоретично виконати. Для того, щоб привести у дію кулемети і гранатомети, йому потрібно щонайменше 18 осіб, а щоб завантажити та вивантажити зброю і боєприпаси - щонайменше 10... За 263 (стаття щодо незаконного зберігання зброї - ред.) не обов'язково обирати запобіжний захід тримання під вартою... Я можу повірити, що Рубан перевозив зброю, але те, що він готувався до теракту, прочитавши ту підозру, це — неможливо. Вважаю, що домашнього арешту буде достатньо для виконання Рубаном всіх процесуальних вимог, покладених на нього і проведення слідства”, — сказав Погосян.
У свою чергу сторона обвинувачення назвала скаргу не обґрунтованою і попросила суд відмовити в її задоволенні та залишити без змін обраний запобіжний захід.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками “ДНР” готував теракти в центрі Києва.