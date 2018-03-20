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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 41962 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63277 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107940 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115943 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121475 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132678 просмотра

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8 марта, 13:20 • 146755 просмотра

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Адвокат: то, что инкриминируют Рубану, выполнить невозможно

Адвокат: то, что инкриминируют Рубану, выполнить невозможно

Киев  •  УНН

 • 14026 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия, Виталий Погосян утверждает, что инкриминируемое его подзащитному ни практически, ни теоретически выполнить невозможно. Об этом адвокат заявил сегодня в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест Рубана, передает корреспондент УНН.

"То, что инкриминируют Рубану, невозможно практически и даже теоретически выполнить. Для того, чтобы привести в действие пулеметы и гранатометы, ему нужно не менее 18 человек, а чтобы загрузить и выгрузить оружие и боеприпасы - не менее 10... За 263-ю (статья о незаконном хранении оружия - ред.) не обязательно избирать меру пресечения содержания под стражей... Я могу поверить, что Рубан перевозил оружие, но то, что он готовился к теракту, прочитав то подозрение, это - невозможно. Считаю, что домашнего ареста будет достаточно для выполнения Рубаном всех процессуальных требований, возложенных на него и проведения следствия", - сказал Погосян.

В свою очередь сторона обвинения назвала жалобу необоснованной и попросила суд отказать в ее удовлетворении и оставить без изменений избранную меру пресечения.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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