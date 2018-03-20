Адвокат: то, что инкриминируют Рубану, выполнить невозможно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорского с большим количеством оружия, Виталий Погосян утверждает, что инкриминируемое его подзащитному ни практически, ни теоретически выполнить невозможно. Об этом адвокат заявил сегодня в Апелляционном суде Киева, который рассматривает жалобу на арест Рубана, передает корреспондент УНН.
"То, что инкриминируют Рубану, невозможно практически и даже теоретически выполнить. Для того, чтобы привести в действие пулеметы и гранатометы, ему нужно не менее 18 человек, а чтобы загрузить и выгрузить оружие и боеприпасы - не менее 10... За 263-ю (статья о незаконном хранении оружия - ред.) не обязательно избирать меру пресечения содержания под стражей... Я могу поверить, что Рубан перевозил оружие, но то, что он готовился к теракту, прочитав то подозрение, это - невозможно. Считаю, что домашнего ареста будет достаточно для выполнения Рубаном всех процессуальных требований, возложенных на него и проведения следствия", - сказал Погосян.
В свою очередь сторона обвинения назвала жалобу необоснованной и попросила суд отказать в ее удовлетворении и оставить без изменений избранную меру пресечения.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.