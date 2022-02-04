Адвокат розшукуваного Тарпана намагався через суд відновити кримінальну справу проти прокурорів: не вдалося
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Адвокат підозрюваного у справі “Глибоководного випуску” Руслана Тарпана Дмитро Безмаль намагався через суд відновити справу проти прокурорів Романа Тіліка та Олександра Чечітка. Однак суд йому у цьому відмовив, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу.
Цитата:
“Слідчий суддя вважає, що всі можливі слідчі дії, передбачені кримінально-процесуальним кодексом, в рамках даного кримінального провадження слідчим виконанні в повному обсязі, постанова про закриття кримінального провадження є мотивованою і відповідає вимогам ст. 110 КПК України. За таких обставин слідчий суддя погоджується з висновком слідчого про необхідність закриття кримінального провадження. Доводи скарги не спростовують висновку слідчого та не впливають на прийняття рішення про закриття кримінального провадження. (...) У задоволенні скарги адвоката Безмаля Дмитра Ігоровича в інтересах ОСОБА_1 (Руслан Тарпан, — ред.) (...) відмовити”, — йдеться в документі.
До теми
Раніше адвокати Тарпана ініціювали кримінальне провадження проти прокурорів (Романа Тіліка і Олександра Чечітко — ред.) у справі “Глибоководного випуску”. Захисники підозрюваного домоглися відкриття провадження через суд (бо будь-яка заява про злочин підлягає внесенню до ЄРДР згідно зі ст. 214 КПК України — ред.). А згодом “використовували” це як привід, щоб заявляти прокурорам відводи. Суди адвокатам підозрюваного все одно відмовляли у задоволенні таких клопотань.
22 жовтня 2021 року слідчий Територіального управління Державного бюро розслідувань виніс постанову про закриття кримінального провадження № 62020150000000876 щодо прокурорів Тіліка і Чечітка.
Нагадаємо
Руслан Тарпан — головний підозрюваний у розкраданні держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”. Його, зокрема, підозрюють у вчиненні низки правопорушень, а саме:
— ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (організатор вчинення злочину, особа яка утворила організовану групу чи злочинну організацію або керувала нею; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.),
— ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (підробка офіційних документів — ред.),
— ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (злочин, вчинений організованою групою; видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно — ред.)
— ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (злочин, вчинений організованою групою; підробка документів, вчинена повторно, використання завідомо підробленого документа — ред.)
— ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі — ред.)
— ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на вчинення злочину, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою — ред.) КК України.
Уже 4 роки Руслан Тарпан переховується від українського правосуддя за кордоном. З 2021 року його оголосили у міжнародний розшук каналами Інтерпол із “синім сповіщенням” та застосували до нього в Україні заочний арешт.
За даними слідства, Тарпан може перебувати зараз в ОАЕ чи в Республіці Болгарія. Тож прокуратура вирішує питання про старт процедури екстрадиції.