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Адвокат разыскиваемого Тарпана пытался через суд возобновить уголовное дело против прокуроров: не удалось

Адвокат разыскиваемого Тарпана пытался через суд возобновить уголовное дело против прокуроров: не удалось

Киев • УНН

 • 11363 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Адвокат подозреваемого по делу “Глубоководного выпуска” Руслана Тарпана Дмитрий Безмаль пытался через суд возобновить дело против прокуроров Романа Тилика и Александра Чечитко. Однако суд ему в этом отказал, сообщает УНН со ссылкой на постановление.

Цитата:

“Следственный судья полагает, что все возможные следственные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом, в рамках данного уголовного производства следователем выполнены в полном объеме, постановление о закрытии уголовного производства является мотивированным и соответствует требованиям ст. 110 УПК Украины. При таких обстоятельствах судья соглашается с выводом следователя о необходимости закрытия уголовного производства. Доводы жалобы не опровергают вывода следователя и не влияют на принятие решения о закрытии уголовного производства. (...) В удовлетворении жалобы адвоката Безмаля Дмитрия Игоревича в интересах ЛИЦО_1 (Руслан Тарпан — ред.) (...) отказать", - говорится в документе.

К теме

Ранее адвокаты Тарпана инициировали уголовное производство против прокуроров (Романа Тилика и Александра Чечитко — ред.) по делу “Глубоководного выпуска”. Защитники подозреваемого добились открытия производства через суд (ибо любое заявление о преступлении подлежит внесению в ЕРДР в соответствии со ст. 214 УПК Украины — ред.). А впоследствии использовали это как повод, чтобы заявлять отводы прокурорам. Суды адвокатам подозреваемого все равно отказывали в удовлетворении таких ходатайств.

22 октября 2021 года следователь территориального управления Государственного бюро расследований вынес постановление о закрытии уголовного производства № 6202015000000876 в отношении прокуроров Тилика и Чечитко.

Напомним

Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”. Его, в частности, подозревают в совершении ряда правонарушений, а именно:

- ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (организатор совершения преступления, лицо, образовавшее организованную группу или преступную организацию или руководившее ею; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений — ред.),
- ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 (подделка официальных документов - ред.),
- ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (преступление, совершенное организованной группой; выдача заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенное повторно - ред.)
- ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 (преступление, совершенное организованной группой; подделка документов, совершенная повторно, использование заведомо подложного документа - ред.)
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо крупном размере – ред.)
- ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (оконченное покушение на совершение преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой – ред.) УК Украины.

Уже 4 года Руслан Тарпан скрывается от украинского правосудия за границей. С 2021 года его объявили в международный розыск по каналам Интерпола с "синим оповещением” и применили в отношении него в Украине заочный арест.

По данным следствия, Тарпан может находиться сейчас в ОАЭ или в Республике Болгария. Поэтому прокуратура решает вопрос о старте процедуры экстрадиции.

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