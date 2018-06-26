Адвокат попросив суд у справі Януковича допитати Герман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Оболонський районний суд, який продовжив розгляд кримінального провадження про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, сторона захисту попросила допитати політика Ганну Герман. Про це після продовження засідання заявив адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
"З метою реалізації права на захист, з метою забезпечення прав та гарантій, ми просимо допитати зараз Ганну Миколаївну Герман, відповідно до клопотання, поданого 21.06.2018 року", - заявив захисник.
За словами Сердюка, Герман може повідомити суду багато цікавих і важливих деталей.
"Ганна Миколаївна Герман спілкувалась з Віктором Януковичем в момент, коли він знаходився в Харкові і саме знаходилась в цей момент в місті Києві. Вона може повідомити обставини подій, починаючи з моменту прийняття рішення про відтермінування підписання асоціації з ЄС. Також вона може повідомити вкрай важливі відомості по вжиттю Віктором Януковичем, по врегулюванню кризової ситуації України, може повідомити обставини підписання угоди з опозицією, обставини того, як відбувались події в українському парламенті..." - повідомив Сердюк.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.