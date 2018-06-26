Адвокат попросил суд по делу Януковича допросить Герман
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Оболонский районный суд, который продолжил рассмотрение уголовного производства о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, сторона защиты попросила допросить политика Анну Герман. Об этом после продолжения заседания заявил адвокат Виталий Сердюк, передает УНН.
"В целях реализации права на защиту, в целях обеспечения прав и гарантий, мы просим допросить сейчас Анну Николаевну Герман, согласно ходатайству, поданному 21.06.2018 года", - заявил защитник.
По словам Сердюка, Герман может сообщить суду много интересных и важных деталей.
"Анна Николаевна Герман общалась с Виктором Януковичем в момент, когда он находился в Харькове и именно находилась в этот момент в Киеве. Она может сообщить обстоятельства событий, начиная с момента принятия решения об отсрочке подписания ассоциации с ЕС. Также она может сообщить крайне важные сведения по принятию Виктором Януковичем, по урегулированию кризисной ситуации Украины, может сообщить обстоятельства подписания соглашения с оппозицией, обстоятельства того, как происходили события в украинском парламенте..." - сообщил Сердюк.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.