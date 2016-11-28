Адвокату щойно вручили підозру В.Януковичу - Генпрокурор (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Текст підозри Віктору Януковичу був вручений адвокату екс-президента України у приміщенні Святошинського районного суду Києва. Про це журналістам у понеділок повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Повний текст підозри є обємний - понад 20 сторінок. Сьогодні за годину до засідання суду він був розісланий на відомі адреси. Також він щойно був вручений Януковича, який знаходився в приміщенні районного суду міста Києва", - сказав Ю.Луценко.
"Янукович, перебуваючи на території РФ, 1 березня 2014 року підписав лист на ім’я президента РФ В.Путіна, в якому запросив президента РФ В.Путіна ввести до території України окупаційні війська РФ…" - додав Генпрокурор.
З його слів, зміст цього листа відомий з виступу російського представника в Раді безпеки ООН Віталія Чуркіна, "який оголосив про нього відразу після підписання на початку 2014 року".
"Зараз відбуваються відповідні експертизи і найближчим часом підозра переросте у обвинувальний акт", - додав Ю.Луценко.
Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.