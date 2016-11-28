Адвокату только что вручили подозрение В.Януковичу - Генпрокурор (дополнено)

$41.170.09
45.030.03
ukru
В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего
13:40 • 2026 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 4004 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 17170 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 48032 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 64494 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 180315 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 104581 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 130877 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159698 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164718 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.9м/с
45%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 96832 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 85873 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 41055 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 83310 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 64178 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 17446 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 48036 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 180317 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 371580 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 368790 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 26183 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 41314 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 104586 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 136523 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 155679 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Адвокату только что вручили подозрение В.Януковичу - Генпрокурор (дополнено)

Киев • УНН

 • 14595 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Текст подозрения Виктору Януковичу был вручен адвокату экс-президента Украины в помещении Святошинского районного суда Киева. Об этом журналистам в понедельник сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

Адвокату только что вручили подозрение В.Януковичу - Генпрокурор (дополнено)

"Полный текст подозрения объемный - более 20 страниц. Сегодня за час до заседания суда он был разослан на известные адреса. Также он только что был вручен адвокату Януковича, который находился в помещении районного суда города Киева", - сказал Луценко.

"Янукович, находясь на территории РФ, 1 марта 2014 года подписал письмо на имя президента РФ В.Путина, в котором попросил президента РФ В.Путина ввести на территорию Украины оккупационные войска РФ...", - добавил генпрокурор.

По его словам, содержание этого письма известно из выступления российского представителя в Совете безопасности ООН Виталия Чуркина, "который объявил о нем сразу после подписания в начале 2014 года".

"Сейчас идут соответствующие экспертизы и в ближайшее время подозрение перерастет в обвинительный акт", - добавил Ю.Луценко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$4,953.75
Tesla
$224.60
Газ TTF
$33.53
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55