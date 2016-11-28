Адвокату только что вручили подозрение В.Януковичу - Генпрокурор (дополнено)

"Полный текст подозрения объемный - более 20 страниц. Сегодня за час до заседания суда он был разослан на известные адреса. Также он только что был вручен адвокату Януковича, который находился в помещении районного суда города Киева", - сказал Луценко.

"Янукович, находясь на территории РФ, 1 марта 2014 года подписал письмо на имя президента РФ В.Путина, в котором попросил президента РФ В.Путина ввести на территорию Украины оккупационные войска РФ...", - добавил генпрокурор.

По его словам, содержание этого письма известно из выступления российского представителя в Совете безопасности ООН Виталия Чуркина, "который объявил о нем сразу после подписания в начале 2014 года".

"Сейчас идут соответствующие экспертизы и в ближайшее время подозрение перерастет в обвинительный акт", - добавил Ю.Луценко.