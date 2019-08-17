Адвокат: Гримчака швидше за все відвезуть у СІЗО в Чернігові

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Адвокат Тетяна Матяш не знає, коли заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака відвезуть до СІЗО після того, як суд виправив помилку в ухвалі про взяття його під варту. Однак, це може бути СІЗО у Чернігові. Про це вона повідомила журналісту УНН.