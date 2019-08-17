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Адвокат: Гримчака швидше за все відвезуть у СІЗО в Чернігові

Адвокат: Гримчака швидше за все відвезуть у СІЗО в Чернігові

Київ • УНН

 • 15387 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Адвокат Тетяна Матяш не знає, коли заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака відвезуть до СІЗО після того, як суд виправив помилку в ухвалі про взяття його під варту. Однак, це може бути СІЗО у Чернігові. Про це вона повідомила журналісту УНН.

"Я не можу відповісти на це питання. Навіть не кажуть, в яке СІЗО його відвезуть. Швидше за все, у Чернігові", - сказала Матяш, відповідаючи на питання, коли Гримчака відвезуть до СІЗО.

Нагадаємо, 17 серпня Деснянський районний суду Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.

Українські Національні Новини

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