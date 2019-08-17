Адвокат: Грымчака скорее всего отвезут в СИЗО в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Адвокат Татьяна Матяш не знает, когда замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака отвезут в СИЗО после того, как суд исправил ошибку в постановлении о заключении его под стражу. Однако, это может быть СИЗО в Чернигове. Об этом она сообщила журналисту УНН.
"Я не могу ответить на этот вопрос. Даже не говорят, в какое СИЗО его отвезут. Скорее всего, в Чернигове", - сказала Матяш, отвечая на вопрос, когда Грымчака отвезут в СИЗО.
Напомним, 17 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.
14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.