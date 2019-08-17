Адвокат Гримчака буде подавати апеляцію на ухвали суду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Адвокат Тетяна Матяш буде подавати апеляцію на всі ухвали Деснянського районного суду Чернігова стосовно заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака щодо запобіжного заходу. Про це вона повідомила журналісту УНН.
"Я буду подавати апеляцію на обидві ухвали (стосовно Гримчака – ред.). Вони обидві підлягають оскарженню", - сказала Матяш.
Також вона розповіла, що буде подавати заяву на суддю Деснянського районного суду Чернігова про можливе вчинення суддею кримінального правопорушення. Заява буде подаватися до ДБР, а скарга - до ВККСУ.
Нагадаємо, 17 серпня Деснянський районний суду Чернігова ухвалив рішення для виправлення помилок в ухвалі про взяття під варту заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.
14 серпня затримали Гримчака і його "помічника". Затримання відбувалося у межах розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство).
Як повідомляв УНН, раніше суддя Деснянського районного суду Чернігова, оголосила обрання запобіжного заходу не Юрію Миколайовичу Гримчаку, а Юрію Михайловичу. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 6 млн грн.