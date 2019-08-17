Адвокат Грымчака будет подавать апелляцию на решения суда
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Адвокат Татьяна Матяш будет подавать апелляцию на все постановления Деснянского районного суда Чернигова в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака относительно меры пресечения. Об этом она сообщила журналисту УНН.
"Я буду подавать апелляцию на оба решения (в отношении Грымчака - ред.). Они оба подлежат обжалованию", - сказала Матяш.
Также она рассказала, что будет подавать заявление на судью Деснянского районного суда Чернигова о возможном совершении судьей уголовного преступления. Заявление будет подаваться в ГБР, а жалоба - в ВККСУ.
Напомним, 17 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.
14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).
Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.