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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 37135 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118051 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128767 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119986 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124649 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 127817 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152620 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Адвокат Грымчака будет подавать апелляцию на решения суда

Адвокат Грымчака будет подавать апелляцию на решения суда

Киев  •  УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Адвокат Татьяна Матяш будет подавать апелляцию на все постановления Деснянского районного суда Чернигова в отношении заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака относительно меры пресечения. Об этом она сообщила журналисту УНН.

"Я буду подавать апелляцию на оба решения (в отношении Грымчака - ред.). Они оба подлежат обжалованию", - сказала Матяш.

Также она рассказала, что будет подавать заявление на судью Деснянского районного суда Чернигова о возможном совершении судьей уголовного преступления. Заявление будет подаваться в ГБР, а жалоба - в ВККСУ.

Напомним, 17 августа Деснянский районный суд Чернигова принял решение для исправления ошибок в постановлении о заключении под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

14 августа задержали Грымчака и его "помощника". Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Как сообщал УНН, ранее судья Деснянского районного суда Чернигова объявила избрание меры пресечения не Юрию Николаевичу Грымчаку, а Юрию Михайловичу. Мера пресечения избрана в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

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