Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити додаткові 38 млрд доларів для України – Салліван
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Радник США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена звернулася до Конгресу США щодо надання додаткових майже 38 млрд доларів для України, пише УНН з посиланням на “Голос Америки”.
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“Наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою”, — зазначив він.
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За словами Саллівана, адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому вона звернулася до Конгресу щодо надання додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку і гуманітарну допомогу для України.
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