Адміністрація Байдена просить Конгрес виділити додаткові 38 млрд доларів для України – Салліван

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“Наша робота полягає в тому, щоб продовжувати нашу військову підтримку України, щоб вони були в найкращій можливій позиції на полі бою”, — зазначив він.

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За словами Саллівана, адміністрація президента США Джо Байдена робить усе, щоб Україна змогла відстояти свій суверенітет і територіальну цілісність. Тому вона звернулася до Конгресу щодо надання додаткових майже 38 млрд доларів на військову підтримку і гуманітарну допомогу для України.

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