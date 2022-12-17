Администрация Байдена просит Конгресс выделить дополнительные 38 млрд долларов для Украины – Салливан
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обратилась к Конгрессу США о предоставлении дополнительных почти 38 млрд долларов для Украины, пишет УНН с ссылкой на “Голос Америки”.
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“Наша работа заключается в том, чтобы продолжать нашу военную поддержку Украины, чтобы они были в наилучшей возможной позиции на поле боя”, — отметил он.
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По словам Салливана, администрация президента США Джо Байдена делает все, чтобы Украина смогла отстоять свой суверенитет и территориальную целостность. Поэтому она обратилась к Конгрессу о предоставлении дополнительных почти 38 млрд долларов на военную поддержку и гуманитарную помощь для Украины.
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