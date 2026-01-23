$43.180.08
50.670.06
ukenru
01:52 • 50 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Адміністрація Трампа заборонила використання тканин плода в наукових дослідженнях

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Адміністрація Трампа заборонила фінансування NIH проєктів, що використовують тканини людських ембріонів, отримані внаслідок абортів. Це рішення скасовує дозволи попереднього уряду та спрямоване на впровадження альтернативних методів біомедичних досліджень.

Адміністрація Трампа заборонила використання тканин плода в наукових дослідженнях

Національні інститути охорони здоров'я США "NIH" припинили фінансування будь-яких проєктів, що використовують тканини людських ембріонів, отримані внаслідок абортів. Нова політика, запроваджена адміністрацією Дональда Трампа, скасовує дозволи попереднього уряду та спрямована на впровадження альтернативних методів біомедичних досліджень. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Згідно з офіційним повідомленням директора "NIH" Джея Бхаттачар'ї від 22 січня 2026 року, агентство більше не надаватиме гранти та не підписуватиме контракти на дослідження, що передбачають використання тканин плода. Обмеження стосуються як внутрішніх лабораторій інституту, так і зовнішніх наукових установ, які отримують державну підтримку. Бхаттачар'я наголосив, що це рішення спрямоване на те, щоб наукові розробки відповідали "етичним цінностям американського народу" та базувалися на передових технологіях моделювання хвороб.

Аргументи наукової спільноти та прихильників заборони

Заборона викликала гостру дискусію серед науковців, оскільки фетальні тканини десятиліттями використовувалися для вивчення раку, ВІЛ, хвороби Паркінсона та розробки вакцин.

План Трампа щодо миру в Газі: США оголосили про перехід до другого етапу14.01.26, 20:17 • 4469 переглядiв

Багато дослідників стверджують, що наразі не існує адекватних замінників для вивчення розвитку людського мозку чи імунної системи. Водночас прихильники нової політики вказують на прогрес у використанні органоїдів, штучного інтелекту та стовбурових клітин дорослих людей, які, на їхню думку, роблять використання ембріональних тканин застарілим та неетичним.

Подальші плани щодо клітинних ліній

Нова політика поки не забороняє використання "клітинних ліній", створених раніше на основі клітин плода, які десятиліттями клонуються в лабораторіях. Проте директор "NIH" повідомив, що найближчим часом агентство розпочне консультації щодо можливості повної відмови від людських ембріональних стовбурових клітин у майбутньому. Цей крок є частиною ширшої стратегії адміністрації Трампа щодо реформування біомедичної галузі США. 

Білий дім оголосив склад виконавчої "Ради миру" для Гази: хто увійшов17.01.26, 02:33 • 4845 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаЗдоров'яНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки